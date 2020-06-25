Песков в машине проголосовал по поправкам к Конституции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проголосовал по поправкам к Конституции по пути на работу, находясь в машине. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 июня.

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По его словам, президент Владимир Путин еще не голосовал и пока неизвестно где, как и когда это произойдет. «Самое позднее — он будет голосовать 1 июля, если он не изберет иного способа голосования», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен выходным. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

В основной закон предлагается внести 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, за или против которого россиянам предстоит проголосовать.

Внести изменения в основной закон глава государста предложил в январе в ходе послания Федеральному собранию.

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