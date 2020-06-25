Общественники рассказали о соблюдении санитарных мер на участках для голосования

Наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья во время проведения голосования по поправкам к Конституции, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю Максим Григорьев. Его цитирует Российское агентство правовой и судебной информации в четверг, 25 июня.

«Подтверждаем: обработка участков перед голосованием производится в полном объеме», — отметил Григорьев.

По его словам, на выездном голосовании также соблюдаются меры меры по защите здоровья граждан. У избирателей измеряют температуру, паспорт проверяют бесконтактным способом, на участках нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, рассказал он.

Ранее в четверг в России открылись первые участки для голосования по Конституции. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков. Плебисцит будет проходить до 1 июля включительно.

Растянуть голосование на несколько дней в Центризбиркоме предложили, чтобы соблюсти санитарные правила во время эпидемии коронавируса. Всего в основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Все изменения внесены одним пакетом, россиянам предлагается проголосовать за или против.

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