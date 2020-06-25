В Москве началось голосование по поправкам к Конституции

В Москве открылись участки для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгоризбиркоме.

В комиссии отметили, что в столице будет 3,6 тысячи специально организованных участков. Все они оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Москвичи смогут прийти на голосование с 8:00 до 20:00 в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Еще около миллиона горожан собираются проголосовать дистанционно через портал 2020og.ru.

Первыми в России возможность проголосовать получили жители Камчатки и Чукотки. Всего по стране откроются 96,5 тысячи участков.

Дистанционный формат доступен для Москвы и Нижегородской области.

Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков вечером 1 июля.

Растянуть голосование на несколько дней в Центризбиркоме предложили, чтобы соблюсти санитарные правила во время эпидемии коронавируса. Избирателям измерят температуру, будет контроль за соблюдением социального дистанцирования.

К Конституции предложено около 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться. Поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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