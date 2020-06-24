Часть движения «Голос» отказалась от наблюдения за голосованием по Конституции

Нижегородское отделение движения «Голос» отказалось от наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию. Соответствующее заявление сделала руководитель отделения Марина Чуфарина в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, отделение не может контролировать голосование. «Если у кого-то из нижегородских участников движения есть личные мотивы для наблюдения, просим действовать через центральный совет или в частном порядке. Надеюсь, коллеги нас поймут», — добавила Чуфарина.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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