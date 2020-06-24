Елена Летучая рассказала о безопасности голосования по Конституции на участках

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» Елена Летучая рассказала о безопасности голосования по поправкам в Конституцию на участках. Выпуск под названием «Безопасный выбор» доступен на YouTube.

В беседе с телеведущей глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что голосование начнется за шесть дней до основного дня — 1 июля. «Все, кто подал заявления заранее и высказали свои пожелания, их приписали к какому-то участку, они могут прийти на участок не только 1 июля, но и в любой другой день. Такая возможность есть», — отметила она.

Кроме того, Памфилова провела экскурсию и показала, как будет проходить голосование на участках. Каждому россиянину проверят температуру, выдадут индивидуальный набор (маска, перчатки, ручка). Паспорт можно будет не передавать члену ЦИК, а показать дистанционно, приспустив маску.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. От идеи провести голосование в день парада Победы российский лидер отказался, отметив, что не следует смешивать два значимых события.

1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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