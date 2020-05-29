В СПЧ опровергли связь петиции «Голоса» с проверкой ПАСЕ Конституции России

Проверка поправок в российскую Конституцию комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу не связана с критикующей планируемую конституционную реформу петицией, размещенной на сайте движения «Голос». Об этом РАПСИ заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он обвинил движение в передергивании фактов и приписывании себе мнимых заслуг, подчеркнув, что «Голос» необоснованно выступает от широких слоев общества.

«Некоторые СМИ преподнесли ситуацию так, будто бы одна из комиссий ПАСЕ инициировала рассмотрение петиции благодаря действиям "Голоса". После общения с некоторыми депутатами Госдумы, которые дистанционно участвовали в заседании комиссии ПАСЕ, стало понятно, что петиция российских общественников, в том числе движения "Голос", не рассматривалась», — подчеркнул Брод.

По его словам, проверка инициирована недружественными депутатами ПАСЕ, которых смутила предлагаемая поправка о приоритете российского права над международным. И запрос был направлен сразу после того, как Владимир Путин 15 января озвучил начало конституционной реформы.

28 мая стало известно, что в ПАСЕ проверят поправки в Конституцию России. «Ведомости» писали, что запрос о проведении правовой экспертизы поступит в Европейскую комиссию за демократию через право (также известна как Венецианская комиссия). Отмечалось, что поводом для проверки стала петиция против поправок в Конституцию, которую поддержали более 200 тысяч человек.

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