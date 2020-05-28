ПАСЕ решила проверить Конституцию России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решил проверить поправки в Конституцию России. Об этом сообщают «Ведомости».

Запрос о проведении правовой экспертизы поступит в Европейскую комиссию за демократию через право (также известна как Венецианская комиссия). Отмечается, что поводом для проверки стала петиция против поправок в Конституцию, которую поддержали более 200 тысяч человек.

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29 января в ПАСЕ рассказали, что будут следить за поправками в Конституцию России. Этим должен заниматься комитет по мониторингу. ПАСЕ также попросили Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Президент Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.

По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году. При этом в ряде стран негативно отреагировали на анонсированные изменения.

Российские власти имеют возможность не исполнять решения ЕСПЧ благодаря праву Конституционного суда определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Такое право высшей инстанции в 2015 году предоставила Госдума.

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