В Швеции призвали возобновить санкции против Росссии

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.
По их мнению, возвращение Москвы в Совет Европы означает отмену антироссийских санкций: парламентарии считают, что это неправильно. «Посредством своей деятельности в Совете Европы [Россия] пытается придать легитимность своим действиям, а также стремится таким образом в дальнейшем игнорировать решения, принятые в ПАСЕ и других международных институтах», — утверждается в документе.
Из-за этого в парламенте Швеции предложили усилить санкции против России. Лундгрен и Эк не уточнили, какие ограничительные меры следует вводить в первую очередь.
В конце января ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее и проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации. В июне 2019 года российская делегация вернулась в ПАСЕ.
Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения