США захотели помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.
Источники в администрации уверяют, что высокопоставленные чиновники в Тегеране неоднократно оставляли себе средства, выделяемые на гуманитарную помощь. Пока что Международный валютный фонд (МВФ) ведет переговоры с Ираном: организация хочет выяснить, действительно ли нужен экстренный кредит в пять миллиардов долларов.
Отмечается, что Вашингтон блокирует помощь странам, подозреваемым в пособничестве терроризму. WSJ подчеркивает, что это же может произойти и в случае с Ираном.
Госдеп утверждает, что правительство Ирана имеет счета на миллиарды долларов в своем распоряжении и этой суммы вполне достаточно для борьбы с пандемией. В Тегеране хотят поддержать экономику, ослабленную санкциями США и кризисом, вызванным эпидемией коронавирусной инфекции.
Иран — одна из стран, сильнее всего пострадавших из-за коронавируса. По последним данным, в республике выявлены более 62,5 тысячи инфицированных, 3,8 тысячи человек погибли, 27 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения