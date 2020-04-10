США разрешили оказать гуманитарную помощь Ирану

США разрешили Южной Корее оказать гуманитарную помощь Ирану. Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что, получив американскую лицензию, Сеул уже в мае сможет возобновить поставки без угрозы попадания под санкции. В первую очередь речь идет о лекарствах и медицинском оборудовании. При этом корейская сторона должна будет проследить, чтобы груз использовался по назначению.
Ранее появлялась информация о том, что США хотят помешать Ирану получить помощь в борьбе с коронавирусом: они могут заблокировать запрошенный Тегераном экстренный кредит МВФ. Источники в администрации уверяют, что высокопоставленные чиновники в Тегеране неоднократно оставляли себе средства, выделяемые на гуманитарную помощь.
Иран — одна из стран, сильнее всего пострадавших из-за коронавируса. По последним данным, в республике выявлены более 66,2 тысячи инфицированных, 4,1 тысячи человек погибли, 32 тысячи вылечились.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения