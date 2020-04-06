В Иране крушение украинского самолета назвали «отличной работой» военных

Депутат парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные «проделали отличную работу», сбив украинский самолет МАУ под Тегераном. Об этом пишет Al Arabiya.

«Военные силы отлично выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным», — передает слова Норузи издание.

По версии иранского политика, гражданский авиалайнер МАУ находился под контролем американской стороны, которая установила «несколько специальных целей в Иране». Политик посчитал, что у Ирана есть достаточно доказательств этому, поэтому виновники крушения самолета не будут арестованы.

В марте сообщалось, что иранская сторона готова передать Киеву черные ящики сбитого в январе под Тегераном Boeing.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в тегеранской авиакатастрофе есть странности. Украинская сторона рассматривает три версии крушения, уточнял Данилов. Следователи ищут, кто был заинтересован в катастрофе с украинским самолетом.

В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке, — по нему было выпущено две ракеты.

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