Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого «Боинга»

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил о готовности Ирана передать Киеву черные ящики сбитого в январе в Тегеране «Боинга». Об это дипломат написал в Twitter в среду, 11 марта.

Как утверждает Шевченко, представитель Ирана на сессии Совета Международной организации гражданской авиации Фархад Парвареш сообщил о согласии Тегерана направить бортовые самописцы на Украину с последующей передачей Франции, «если потребуется дополнительная экспертиза».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в тегеранской авиакатастрофе есть странности. Киев рассматривает три версии крушения, уточнял Данилов. Следователи ищут, кто был заинтересован в катастрофе с украинским самолетом.

В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке — по нему было выпущено две ракеты.

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