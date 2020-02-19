Черный ящик сбитого в Иране Боинга потребовал ремонта

Черный ящик со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800, оставшийся в Иране для расшифровки, оказался поврежден. Об этом стало известно от главы Минобороны страны Амир Хатами, передает Reuters.
«Ящик получил значительный ущерб, и оборонная промышленность просит помочь с его реконструкцией», — заявил Хатами. По его словам, он настолько поврежден, что потребовал ремонта. После этого ведомство сможет заняться расшифровкой.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признался в неспособности расшифровать черные ящики сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing 737-800. По его словам, Тегеран не обладает техническими возможностями для расшифровки информации.
Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке.