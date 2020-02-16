От Ирана потребовали срочных компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Канада потребовала от Ирана срочных компенсаций семьям жертв крушения Boeing 737-800 около Тегерана. Об этом местному CBC заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на конференции по безопасности в Мюнхене, Германия. На пресс-конференции после встречи он сказал, что передал иранскому министру требования срочно выплатить компенсации в соответствии с международными стандартами. Он добавил, что сумма компенсаций должна быть одинаковой для всех. «Мы будем судить об Иране по его действиям, а не по его словам», — добавил канадский министр.

Ранее в феврале канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиард долларов США) за гибель своих сограждан в самолете «Международных авиалиний Украины».

2 февраля сообщалось, что Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing. Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) компенсации, однако Украина отказалась.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, среди них граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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