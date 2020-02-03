Иран назвал последствия утечки разговора заметившего ракету диспетчера

Утечка записи переговоров иранского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Aseman Airlines, заметивших попадание ракеты в украинский Boeing 737-800, повлияет на отношения Ирана и Украины. О таких последствиях рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар, передает ТАСС.
Он объяснил, что публикация записи нарушает закон.
Расшифровка разговора была опубликована украинскими СМИ вечером 2 февраля. Пилот иранского самолета, приступавшего к снижению, заметил по маршруту вспышки «как от ракеты» и спросил у диспетчера, что там произошло. Пилот на записи утверждал, что ракета взлетела со стороны города. На это диспетчер ответил ему, что на земле также не понимают, где источник вспышки, и выразил надежду на то, что проблем для самолета быть не должно.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке и предложил выплатить семьям погибших по 80 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Президент Украины Владимир Зеленский отказался от компенсации и заявил, что намерен добиться выплат больших сумм через международный суд.
Черные ящики со сбитого самолета власти Ирана решили оставить себе. Такое решение раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он призвал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет технических возможностей для быстрого вычисления данных.