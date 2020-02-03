Иран назвал последствия утечки разговора заметившего ракету диспетчера

Утечка записи переговоров иранского диспетчера и пилота самолета авиакомпании Aseman Airlines, заметивших попадание ракеты в украинский Boeing 737-800, повлияет на отношения Ирана и Украины. О таких последствиях рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар, передает ТАСС.

Он объяснил, что публикация записи нарушает закон.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Расшифровка разговора была опубликована украинскими СМИ вечером 2 февраля. Пилот иранского самолета, приступавшего к снижению, заметил по маршруту вспышки «как от ракеты» и спросил у диспетчера, что там произошло. Пилот на записи утверждал, что ракета взлетела со стороны города. На это диспетчер ответил ему, что на земле также не понимают, где источник вспышки, и выразил надежду на то, что проблем для самолета быть не должно.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран признал, что сбил самолет по ошибке и предложил выплатить семьям погибших по 80 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). Президент Украины Владимир Зеленский отказался от компенсации и заявил, что намерен добиться выплат больших сумм через международный суд.

Черные ящики со сбитого самолета власти Ирана решили оставить себе. Такое решение раскритиковал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он призвал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет технических возможностей для быстрого вычисления данных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!