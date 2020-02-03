Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота самолета с диспетчером

Пилот иранского самолета авиакомпании «Асеман Эйрлайнз» заметил попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800 и рассказал об этом диспетчеру. Расшифровку разговора опубликовал телеканал ТСН.
Речь идет о сбитом по ошибке 8 января Ираном самолете. В этот же момент другой иранский самолет приступал к посадке. «По маршруту вспышки — как от ракеты. Что-то такое там должно быть?» — спрашивает на записи пилот, заметивший момент катастрофы. Диспетчер в ответ уточняет, где произошла вспышка, и не летит ли ракета в сторону Тегерана. Пилот в свою очередь утверждает, что ракета взлетела со стороны города. На это диспетчер ответил ему, что на земле также не понимают, где источник вспышки, и выразил надежду, что проблем для самолета быть не должно.
Ранее стало известно, что Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) компенсации семьям жертв крушения Boeing 737-800 около Тегерана, однако Украина отказалась.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для получения выплат Украина будет подавать в международный суд. Он подчеркнул, что семьи жертв получили от государства по 200 тысяч гривен (504,6 тысячи рублей), а также будет выплата от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) через страховые компании.
До этого стало известно, что Иран решил оставить черные ящики с разбившегося самолета себе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке.