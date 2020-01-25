В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера

Существует вероятность того, что код самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого ПВО Ирана 8 января, был скрыт на радарах. Новую версию гибели лайнера в беседе с «Лентой.ру» выдвинул депутат иранского междлиса Ахмад Алирезабейги (Ahmad Alirezabeigi).

«Не исключена причастность к этому Америки. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) не сидят непрофессиональные люди, есть вероятность того, что был скрыт код самолета на радарах. И была возможность управлять этим самолетом на расстоянии», — утверждает политик.

Вместе с тем он призвал дождаться завершения расследования катастрофы и подчеркнул, что Тегеран в первую очередь должен выплатить компенсации семьям погибших.

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КСИР Ирана 11 января взял на себя ответственность за гибель Boeing «Международных авиалиний Украины», заявив, что удар по нему был нанесен непреднамеренно. По словам командующего аэрокосмическими силами корпуса генерала Амира-Али Хаджизаде, система зенитного ракетного комплекса определила лайнер как вражеский объект, но оператор ЗРК не смог доложить о нем командованию из-за помех в связи и в итоге решил атаковать цель. Иранское правительство принесло извинения Киеву и пообещало выплатить компенсации, провести расследование и привлечь всех причастных к ней к уголовной ответственности; арестованы несколько человек, в том числе непосредственный исполнитель ракетного удара по лайнеру.

В результате катастрофы погибли 176 человек, большинство из них были гражданами Канады и Ирана. После того, как Тегеран объявил о своей ответственности за произошедшее, в республике начались массовые протесты с призывами о смене власти.

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