Сбившего по ошибке украинский самолет иранца поместили в тюрьму

Житель Ирана, по вине которого был сбит самолет «Международных авиалиний Украины», находится в тюрьме. О судьбе мужчины рассказал глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», — сообщил он. О ком именно идет речь, не уточняется.

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет. По информации газеты The New York Times, лайнер был сбит двумя ракетами.

14 января в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. До этого президент Исламской Республики Хасан Рухани пообещал отдать виновных под суд.

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