Названа заработавшая на катастрофе украинского самолета страна

Вместо Ирана авиакомпании со всего мира стали летать в воздушном пространстве Афганистана, что позволило стране заработать после катастрофы украинского самолета. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Управление гражданской авиации Афганистана.

Boeing 737-800 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был сбит после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек. 11 января Иран признал, что атаковал самолет по ошибке.

После этой катастрофы авиакомпании, совершающие полеты между Европой, Индией и странами Юго-Восточной Азии, выбирают вместо Ирана Афганистан. При пролете над страной авиакомпании должны платить за диспетчерское обслуживание. Власти Афганистана взимают по 700 долларов за каждый рейс.

По данным Управления, доходы страны от этих сборов после падения в Иране украинского Boeing выросли на четверть, или примерно на сто тысяч долларов в день. При этом в течение 24 часов через воздушное пространство Афганистана осуществляются 400 рейсов. Из-за столь высокого спроса власти решили увеличить пошлину за пролет до 950 долларов с июля 2020 года.

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Различные виды налогов, связанных с авиацией, являются третьим по величине источником дохода для афганских властей после таможенных и телекоммуникационных услуг. В 2018 году страна заработала на них 104 миллиона долларов. Помимо сборов за пролет через воздушное пространство, они включают в себя налоги на посадку самолетов и их стоянку.

Несмотря на интерес к полетам через Афганистан, лишь семь авиакомпаний осуществляют прямые рейсы в страну. Самые известные из них — Turkish Airlines, Air India и Emirates. Причиной является напряженная обстановка в государстве. «Воздушное пространство Афганистана может быть безопасным, но его территория опасна», — приводит Bloomberg слова члена Института гражданского общества Афганистана Ахмада Шокура.

27 января появилась информация, что в Афганистане разбился пассажирский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, но компания опровергла эти сведения. Позже выяснилось, что самолет принадлежал ВВС США. Ответственность за крушение взяло на себя афганское движение «Талибан», запрещенное в России как террористическое.

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