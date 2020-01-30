Украина упрекнула Иран за отсутствие должной реакции на сбитый Boeing 737

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка упрекнул Иран за отсутствие должной реакции и неоказание Киеву необходимого содействия в получении вещественных доказательств по делу о сбитом близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинские власти несколько раз направляли официальные запросы правительству и прокуратуре Ирана для участия в расследовании дела. Рябошапка подчеркнул, что Киев просил Тегеран о возможности проведения допросов причастных к авиакатастрофе лиц, а также о получении фрагментов лайнера.

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«Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую хотели бы видеть», — заявил генпрокурор Украины. Он добавил, что активное взаимодействие с Украиной в расследовании дела осуществляют страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

«Пока нет финального результата, но проект соглашения о создании группы подготовлен, мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы», — резюмировал Рябошапка.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ был сбит после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке атаковал самолет.

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