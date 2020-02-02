Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing

Иран предлагал выплатить по 80 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) компенсации семьям жертв крушения Boeing 737-800 около Тегерана, однако Украина отказалась. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН.

Украинский лидер объяснил, что такая сумма компенсации была сочтена недостаточной. «Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — сказал он.

Зеленский добавил, что для получения выплат Украина будет подавать в международный суд. Он подчеркнул, что семьи жертв получили от государства по 200 тысяч гривен (504,6 тысячи рублей), а также будет выплата от авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) через страховые компании.

Ранее сообщалось, что Иран решил оставить черные ящики с разбившегося самолета себе. До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал отдать их другой стране, так как у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!