Украина нашла странность в иранской авиакатастрофе, в ходе которой двумя ракетами был сбит украинский пассажирский лайнер. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает «РБК-Украина».

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«Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена не на третьей секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает», — заявил Данилов. В ближайшее время на Украину приедет делегация из Ирана для согласования технических моментов расследования.

В конце февраля Данилов сообщил, что СНБО рассматривает три засекреченные версии крушения самолета. Следователи ищут, кто был «заинтересован» в происшествии.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке — по нему было выпущено две ракеты.

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