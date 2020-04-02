Председатель парламента Ирана подхватил коронавирус

Председатель меджлиса (иранского парламента) Али Лариджани подхватил коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на власти страны передает агентство «Интерфакс».
Как Лариджани переносит вызванную коронавирусом болезнь COVID-19, не сообщается. Известно только, что его поместили в карантин. Он стал самым высокопоставленным чиновником в Исламской Республике, которого коснулась эпидемия.
В конце февраля стало известно, что положительный результат показал тест на коронавирус вице-президента по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
До этого о том же сообщили глава комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса Моджтаба Зоннур и депутат Махмуд Садеки. Также заразился заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи.
Иран — один из мировых центров распространения пневмонии нового типа. По официальным данным, в стране выявлено 50,4 тысячи случаев заражения, 3160 пациентов погибли, 16,7 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения