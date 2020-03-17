Иран освободил 85 тысяч заключенных из тюрем для борьбы с коронавирусом

Иран решил временно освободить 85 тысяч заключенных, в том числе по политическим делам, из тюрем, чтобы бороться с коронавирусом. Об этом заявил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, передает Reuters.

«Половина освобожденных — это заключенные в связи с вопросами безопасности», — подчеркнул он. Эсмаили добавил, что в тюрьмах также приняли меры предосторожности, чтобы помешать быстрому распространению вируса. По его мнению, эти меры помогут уменьшить число зараженных.

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11 марта сообщалось о том, что 40 граждан Ирана погибли от алкогольного отравления. С помощью алкоголя они пытались вылечиться от коронавируса.

По последним данным, всего в Иране заражены больше 14,9 тысячи человек. Во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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