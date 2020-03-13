Генерал КСИР умер от коронавируса

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Насер Шаабани скончался от пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает агентство Super Haber.

Отмечается, что он был одним из опытнейших командиров. Шаабани руководил иранской военной кампанией в Йемене и отслужил более 37 лет. Пока не известно, был ли он в отставке на момент смерти.

11 марта несколько десятков человек в Иране отравились алкоголем. Это произошло из-за того, что с его помощью они пытались вылечиться от коронавируса. Вследствие этого погибло 40 человек.

По последним данным, всего в Иране вирусом заразилось более 11,3 тысячи человек, более тысячи погибли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира. Число погибших достигло пяти тысяч.

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