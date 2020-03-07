В Сирии погиб военачальник КСИР

Военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погиб в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Фархад Дабириян ранее занимал пост командующего КСИР в Пальмире. Власти Ирана не приводят подробностей гибели военного.
В сообщении о гибели Дабирияна называют защитником святынь и мучеником.
Ранее в Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Асхара Пашабура. Он был одним из организаторов спецопераций Ирана в Сирии, отмечает издание. Пашабур также входил в круг приближенных убитого генерала КСИР Касема Сулеймани. Утверждают, что командира убили 2 февраля во время столкновений с группировками, воюющими против сирийского президента Башара Асада.
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