В Сирии убили приближенного Сулеймани

В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Iran International.

Он был одним организатором спецопераций Ирана в Сирии, отмечает издание. Пашабур также входил в круг приближенных убитого генерала КСИР Касема Сулеймани. Утверждают, что командира убили 2 февраля во время столкновений с группировками, воюющими против сирийского президента Башара Асада.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего был убит Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия американской стороны проявлением терроризма.

Вашингтон объяснил удар самозащитой, поскольку перед этим Тегеран якобы совершил несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Иран хотел подать в международный суд иск к Трампу из-за убийства генерала КСИР.

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