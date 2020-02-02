В Сирии пострадали российские журналисты

Несколько журналистов из России пострадали в Сирии, освещая наступление Сирийской арабской армии (САА). Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает ТАСС.

По данным агентства, россияне выполняли свои профессиональные обязанности в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Они были ранены во время наступления САА в районе Эль-Караси.

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