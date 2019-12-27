Опубликованы новые данные о фабрикации химатаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) скрыла документы, противоречащие официальной версии событий предполагаемой химической атаки в сирийской Думе в 2018 году. Организация WikiLeaks опубликовала выдержки из писем, свидетельствующие о фабрикации химатаки, у себя в Twitter.

В опубликованных осведомителями переписках сотрудники организации докладывают о встрече с экспертами-токсикологами, которые пришли к выводу, что тела предполагаемых жертв химатаки не подвергались воздействию газа, от которого якобы погибли.

Также среди новых документов — распоряжение одного из руководителей ОЗХО, в котором требуется «удалить этот документ из архива и удалить все следы его доставки и хранения в архиве». В WikiLeaks указывают, что речь в письме про отчет, ставящий под сомнение достоверность химатаки.

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В ноябре Wikileaks сообщили, что ОЗХО исказили факты об атаке — скрыли реальные показатели следов хлора и не сообщили о том, что баллоны с газом, скорее всего, не были сброшены с воздуха на место предполагаемого использования химического оружия.

Ранее, в октябре, сообщалось, что один из сотрудников ОЗХО рассказал о сокрытии ключевой информации в ходе расследования химатаки. По его словам, организация подгоняла результаты под необходимые выводы.

В феврале текущего года журналист британского «Би-би-си» в Сирии заявил, что ролик, который якобы доказывает достоверность информации о произошедшей атаке — постановка. Представители канала назвали его слова «личным мнением».

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия также назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб.

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