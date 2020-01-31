Сирийские военные уничтожили 30 танков и БМП боевиков

Сирийские военные уничтожили и захватили более 100 единиц техники боевиков под Идлибом. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

В числе уничтоженной и захваченной техники — 11 танков, 19 бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП), 62 пикапа с крупнокалиберным оружием, 9 «джихад-мобилей», 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и 4 беспилотника. По словам Боренкова, часть техники была произведена на Западе.

Он добавил, что контрнаступление сирийских военнослужащих предотвратило мощную террористическую атаку на города Хама и Алеппо.

Ранее, 23 января, сообщалось об атаке террористов против армии президента Сирии Башара Асада. Речь шла о наступлении боевиков запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» в Идлибе на северо-западе Сирии и «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). В результате правительственные войска понесли потери десятками убитых, им также пришлось покинуть юго-восточную часть Идлибской зоны деэскалации.

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