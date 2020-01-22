Россия обвинила боевиков в убийстве мирных сирийцев

12 мирных жителей были убиты в результате обстрелов по пригородам Алеппо в Сирии. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает «Интерфакс».

В атаке он обвинил боевиков, членов террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). Буренков добавил, что в результате нападения также были ранены 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

«Боевики продолжают обстреливать западные пригороды Алеппо», — сообщил генерал. Он отметил, что российские войска противостоят действиям террористов. Боренков подчеркнул, что всего за прошедшие сутки «Исламская партия Туркестана» совершила 55 обстрелов.

Ранее Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights) сообщал, что в результате воздушной атаки по Сирии погибли 12 мирных жителей. Утверждалось, что атаку совершила российская сторона. Москва не комментировала эту информацию.

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