В Минобороны прокомментировали сообщения о гибели российских офицеров в Сирии

Информация базирующейся в Великобритании «Обсерватории по правам человека в Сирии» и ливанского издания Al-Masdar News о гибели четырех российских военнослужащих в Сирии является фейком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики российские военнослужащие живы, здоровы и продолжают выполнение плановых задач в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на востоке сирийской провинции Идлиб при атаке боевиков погибли четверо российских офицеров. По данным «Обсерватории по правам человека в Сирии», о произошедшем стало известно от источника на российской авиабазе Хмеймим.

В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев. Журналисты публиковали траурные фотографии погибших военных и их имена, однако в Минобороны информацию о гибели офицеров опровергли.

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