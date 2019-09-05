В Сирии погибли трое российских офицеров

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Военнослужащие подорвались на минах по пути к наблюдательному посту, уточняет издание. Осколками были убиты трое офицеров, еще двое получили тяжелые ранения. Группа, как пишут «Ведомости», двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта.

По информации «Новой газеты», речь идет о бойцах спецназа.

В Минобороны России эти сведения пока не комментировали.

Ранее 5 сентября арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков из организации «Национальный фронт освобождения», которые заявили о нападении в Идлибе на группу российских спецназовцев. Боевики утверждают, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз. В организации также отметили, что это была успешная засада.

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Стабилизация обстановки в Сирии, в частности в Идлибе, является одной из ключевых тем в отношениях России и Турции. Этот вопрос обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита последнего в Россию 27 августа, также незадолго до этого Эрдоган заявлял российскому коллеге, что столкновения в Идлибе между сирийской армией и боевиками угрожают национальной безопасности Турции и вредят мирному урегулированию конфликта в Ближневосточном регионе. После этого Москва объявила о введении в провинции режима прекращения огня, согласно которому правительственные силы Сирии 31 августа прекратили стрелять в одностороннем порядке, однако в тот же день перемирие было сорвано из-за авиаудара США.

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