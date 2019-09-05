Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев

Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al-Masdar со ссылкой на заявление боевиков.

В нем утверждается, что несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз. В организации также отметили, что это была успешная засада. В социальных сетях сирийские оппозиционеры говорят о девяти погибших россиянах.

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18 июля Reuters со ссылкой на протурецких боевиков сообщило, что российские спецподразделения и сухопутные войска участвуют в наземных боях на территории Сирии, помогая правительственным силам справиться с вооруженными повстанцами. Российское министерство обороны эту информацию опровергло.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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