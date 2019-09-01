Госдеп возмутился российскими новостями

В Госдепартаменте США прокомментировали заявление российского Центра по примирению касательно американского удара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что российские СМИ «продвигают недостоверные утверждения» о многочисленных жертвах удара, и США «полностью отвергают усилия российских СМИ» по продвижению подобных новостей. В Госдепе пристыдили журналистов, отметив, что те должны больше «подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада».

Об ударе по объекту в Идлибе в Пентагоне сообщили вечером 31 августа. Американские военные заявили, что целью стали позиции террористов, ответственных за угрожающие гражданам США атаки. В Москве отметили, что атака, приведшая к смерти более 40 человек, не была скоординирована с Россией или Турцией.

Город Идлиб является административным центром одноименной провинции, где расположена одна из четырех зон деэскалации в Сирии. Большая ее часть контролируется боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды» (организации запрещены в России).

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