Появились сообщения о гибели четырех российских офицеров в Сирии

На востоке сирийской провинции Идлиб при атаке боевиков на возвышенность погибли четверо российских офицеров. Об этом сообщает ливанское издание Al-Masdar News со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Организации стало известно о произошедшем от источника на российской авиабазе Хмеймим, говорится в публикации. По его словам, еще несколько военнослужащих пострадали.

Официальной информации об этом не поступало.

В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев. Журналисты публиковали траурные фотографии погибших военных и их имена, однако Минобороны заявляло, что информация о гибели офицеров не соответствует действительности.

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