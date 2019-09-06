Раскрыта личность одного из погибших в Сирии российских военных

Одним из трех российских офицеров, погибших в Сирии в районе населенного пункта Джурин, оказался 27-летний Кирилл Никонов из Волгодонска Ростовской области. У него осталась жена и двое детей, сообщает «Блокнот Волгодонск» со ссылкой на одноклассников погибшего.

По информации издания, Никонова похоронят в Волгодонске на старом кладбище на Аллее боевой Славы.

Директор волгодонской школы №9 Светлана Смоляр, в которой учился Никонов, подтвердила принадлежащему Григорию Березкину РБК, что погибший был учеником этой школы.

По данным источника издания в сфере образования города, Никонов стал военным после окончания школы. Сообщение о его смерти уже поступило родственникам.

«Мама поехала в Москву, чтобы узнавать всю эту ситуацию, как решить дальнейшие вопросы, это же другая страна (Сирия — прим. «Ленты.ру»). Мама поехала забирать гроб. Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье, там у него есть семья. И там будет прощание. А потом уже они приедут сюда, планируется, что здесь [будут похороны], на нашей Аллее воинской славы», — рассказал собеседник агентства.

5 сентября арабское издание Al-Masdar News сообщило об операции сирийских боевиков из организации «Национальный фронт освобождения», которые заявили о нападении в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб на группу российских спецназовцев. Боевики утверждают, что несколько военнослужащих были убиты и ранены при попытке проникнуть в тыл противника в районе города Ааджаз. Как стало известно позднее, военнослужащие подорвались на минах по пути к наблюдательному посту.

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