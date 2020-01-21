Россию обвинили в гибели 12 мирных жителей в Сирии

Россию обвинили в воздушной атаке на Сирию, в результате которой погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщает Al Arabiya.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights) отмечает, что удары совершили по двум районам страны. Сообщается, что в результате атак по западной части провинции Алеппо погибли десять человек, по юго-востоку провинции Идлиб — два. Среди погибших мирных жителей было семь детей. Российские ведомства пока не прокомментировали эту информацию.

В январе сообщалось, что на востоке сирийской провинции Идлиб при атаке боевиков погибли четверо российских офицеров. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, о произошедшем стало известно от источника на российской авиабазе Хмеймим.

Минобороны России опровергло эту информацию, назвав ее фейком. В военном ведомстве отметили, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики российские военнослужащие живы, здоровы и продолжают выполнение плановых задач в обычном режиме.

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