Террористы с танками убили десятки солдат Асада и заставили отступить

Террористы совершили новую атаку с использованием танков против армии сирийского президента Башара Асада, заставив ее отступить. Об этом сообщается в пресс-релизе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о наступлении боевиков запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» в Идлибе на северо-западе Сирии и «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). В результате правительственные войска понесли потери десятками убитых, им также пришлось покинуть юго-восточную часть Идлибской зоны деэскалации.

В частности, 22 января на направлении Абу-Джрейф — Самка около 200 членов группировки «Исламская партия Туркестана» при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» несколько раз атаковали позиции сирийской армии. У ХТШ в боях было 34 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, два танка и боевая машина пехоты, а также два «джихад-мобиля». Всего было убито 40 человек армии Асада, 80 ранены. При этом было уничтожено до 50 боевиков, еще 90 ранено.

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В Идлибе 9 января ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе совместной встречи. Возобновление военных действий на следующий день после перемирия, 10 января, стало ответом на нарушение боевиками соглашения.

22 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков обвинил членов террористической группировки «Исламская партия Туркестана» в убийстве 12 мирных жителей в пригородах Алеппо в Сирии.

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