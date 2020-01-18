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Десятки террористов с танками атаковали военных в Сирии

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Около 50 боевиков при поддержке танков и БМП атаковали позиции сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Абу-Джреф в провинции Идлиб. Об этом в субботу, 18 января, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает РИА Новости.

По его словам, атака была предпринята 17 января. «Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту», — уточнил Боренков. Он также добавил, что джихадисты при нападении на позиции сирийской армии задействовали шесть танков.

Правительственным силам удалось отразить удар террористов, и тем пришлось отступить. Однако 18 января столкновения в данном районе продолжились, отметил руководитель центра, подчеркнув, что ответственность за атаки лежит на боевиках группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

17 января сообщалось, что российские военные за предыдущие два дня уничтожили в Сирии около 50 террористов при отражении атак группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Отмечалось, что в результате столкновений также погибли 12 и получили ранения 24 сирийских военных.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии 9 января ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе совместной встречи. Возобновление военных действий на следующий день после перемирия, 10 января, стало ответом на нарушение боевиками соглашения.

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