Россию и Сирию обвинили в нарушении перемирия в Идлибе

Москву и Дамаск обвинили в нарушении перемирия в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Соответствующее заявление сделала глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус в своем Twitter-аккаунте.

«Огорчена новостями о мужчинах, женщинах и детях, погибших в Идлибе (...). Призываю Россию и [сирийского президента Башара] Асада прекратить эти жестокие нападения», — написала Ортагус. При этом глава пресс-службы не привела доказательств своих слов.

16 января сообщалось, что сирийская армия нарушила режим прекращения огня и возобновила военную операцию в Идлибе. Отмечалось, что военные действия идут на юго-востоке провинции. Этот шаг стал ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

9 января в Идлибе ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной встречи. Также они обсудили решение проблем на Ближнем Востоке. Лидеры заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов.

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