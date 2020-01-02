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Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.

Закрытые консультации пройдут до конца этой недели, однако точная дата неизвестна. Инициаторами встречи стали Великобритания и Франция, удовлетворил просьбу Вьетнам в качестве председателя Совета Безопасности.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить военные действия в Сирии. «Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей провинции Идлиб. Хватит!» — написал он в своем Twitter.

25 декабря был опубликован доклад Сирийской организации по правам человека (SNHR), согласно которому почти тысяча сотрудников гуманитарных операций стали жертвами атак Сирии и России за последние восемь лет. В докладе говорится, что сирийские силы якобы разрушили представительства этих организаций с целью помешать доставке помощи населению. Правозащитники расценили случившееся как «варварские атаки» и назвали их умышленными действиями.

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