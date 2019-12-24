Россия пообещала остановить нападения войск Асада на турецкие силы

Россия согласилась помочь Турции и остановить нападения со стороны войск сирийского лидера Башара Асада. Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, передает Reuters.

По его словам, Москва откликнулась на просьбу Анкары. Она касалась того, чтобы противостоять атакам сирийских правительственных сил. Они нападают на турецкие войска в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, уточнил представитель президента.

Калын добавил, что Анкара рассчитывает на исполнение обещаний Москвой. По его мнению, атаки в Идлибе «должны быть прекращены немедленно».

Такое заявление было сделано во время визита турецкой делегации в Москву. Она прибыла в Россию 23 декабря для обсуждения ситуации в Сирии. Ранее Эрдоган заявлял, что Турция прикладывает все усилия, чтобы атаки на Идлиб прекратились. Дальнейшие действия Анкара будет предпринимать исходя из итогов этих переговоров.

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