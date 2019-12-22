Турция обсудит с Россией ситуацию в Сирии

Турецкая делегация в понедельник, 23 декабря, посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Турция прикладывает все усилия, чтобы атаки на сирийскую провинцию Идлиб прекратились. Поэтому, с целью обсудить ситуацию в регионе, в Москву отправится турецкая делегация. Дальнейшие действия Анкара будет предпринимать исходя из итогов этих переговоров, добавил он.

Из-за тяжелой ситуации в сирийской провинции более 80 тысяч ее жителей начали мигрировать в сторону Турции, сообщил Эрдоган. При этом турецкий лидер подчеркнул, что его страна не сможет нести за них «груз ответственности в одиночку».

В конце октября Эрдоган провел шестичасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военных в район границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что операция Турции «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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