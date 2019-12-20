Эрдогана разозлила ЧВК Вагнера в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно действуют наемники ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Anandolu.

«Они посредством группы так называемой ЧВК Вагнер действуют в Ливии буквально как наемники Халифы Хафтара. Для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу», — сказал турецкий лидер. Он также разозлился на действия фельдмаршала в целом, так как он, по мнению Эрдогана, не имеет легитимности.

Ранее в российском МИД сказали, что возможное введение турецких войск в Ливию беспокоит Москву. По ее мнению, действия Анкары могут вызвать недовольство соседних стран и нарушат уже принятые решения по вопросу.

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5 ноября газета The New York Times написала, что участники вооруженных конфликтов в Ливии и в Донбассе получали схожие ранения от винтовок «российских наемников». В статье говорилось, что всего за полтора месяца в Ливию приехали не менее 200 бойцов из России, включая снайперов. В МИД России эти сообщения назвали «небылицами».

В сентябре стало известно, что ЧВК Вагнера прибыла в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика (ЦАР). По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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