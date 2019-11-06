У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»

Участники вооруженных конфликтов в Ливии и в Донбассе получали схожие ранения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейские службы безопасности.

Ливийские врачи обнаружили у бойцов ранения, для которых характерно отсутствие выходного отверстия. По их данным, такие ранения оставляют снайперские винтовки «российских наемников», которые также использовались в других местах.

Издание приводит в пример слова ливийского офицера, один из бойцов которого был ранен в глаз. Как сообщил один из европейских чиновников по безопасности, отсутствие выходных отверстий и след от пули с полым наконечником соответствуют характеру травм, которые «наносили российские снайперы» на востоке Украины.

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В сентябре стало известно, что частные военные подразделения из России (так называемая ЧВК Вагнера), которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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