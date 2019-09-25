ЧВК Вагнера прибыла в Ливию для помощи Хафтару

Частные военные подразделения из России (так называемая ЧВК Вагнера), которые связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыли в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Ливии и западных странах.

Отмечается, что около ста российских наемников якобы собираются воевать на стороне Хафтара. Известно, что именно в это же время фельдмаршал активизировал свое наступление. При этом Bloomberg утверждает, что поговорил с одним из командиров ЧВК Вагнера, который подтвердил участие в боях.

Собеседник Bloomberg в Ливийской национальной армии (ЛНА) со своей стороны опроверг информацию о наемниках из России. Кроме того, источник в России рассказал агентству о ставке Москвы на Хафтара, а не на правительство нацсогласия ООН.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Он уже неоднократно отказывался прекращать операцию.

В ноябре 2018 года сообщалось, что наемники, которых связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Утверждалось, что бизнесмен с помощью наемников и политических экспертов готов также обучать обращению с оружием или организовать и провести предвыборную кампанию. В обмен на услуги его структуры, в частности, получают право на добычу полезных ископаемых, говорилось в материале.

Ранее том же месяце Пригожина заметили на переговорах с Хафтаром: тот прилетал в Москву, чтобы встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу. В Кремле присутствие Пригожина на встрече объяснили тем, что он «обеспечивал официальный обед» для участников переговоров.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

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