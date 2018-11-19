Российские наемники решили засудить своих работодателей

Бойцы российских частных военных компаний (ЧВК) и некоторые ветеранские организации обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил «Радио Свобода» председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.

По его словам, соответствующее обращение поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

Как отмечается в обращении, российские наемники принимают участие в конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки, потери среди них исчисляются сотнями. Российские власти официально не признают бойцов ЧВК, в результате чего тем приходится воевать в статусе «добровольцев».

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«Участников ЧВОК (частных военных и охранных компаний) лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве (деятельность ЧВОК попадает под действие двух статей УК РФ: «Наемничество» и «Организация незаконного вооруженного формирования» — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в обращении.

Как заявили его авторы, зачастую с российскими наемниками заключают «юридически несостоятельные» договоры, вводя их таким образом в заблуждение, а затем их «вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях».

Также составители обращения призвали применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам ЧВОК.

Шабаев напомнил, что в июле текущего года бойцы ЧВК обращались в администрацию президента с предложением легализовать частные военные компании. В результате они получили ответ от Минобороны, в котором организация и деятельность подобных формирований в России были названы антиконституционными.

В начале ноября «Новая газета» со ссылкой на собственный источник сообщала о гибели бойцов так называемой ЧВК Вагнера в Сирии. По информации издания, шесть человек стали жертвами взрыва, который произошел в здании, расположенном на трассе Дамаск — Дейр-эз-Зор.

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