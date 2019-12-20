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В России отреагировали на желание Эрдогана войти в Ливию

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Возможное введение турецких войск в Ливию беспокоит Россию. Об этом сообщает источник в российском МИД, передает «Интерфакс».

По мнению дипломата, действия Анкары могут вызвать недовольство соседних стран и нарушат уже принятые решения по вопросу. «Пока не урегулирован конфликт, военное внешнее вмешательство может привести только к осложнению обстановки», — добавил он.

Ранее президент Турции сообщил, что Анкара готова оказать военную помощь правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. «Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье», — заявил Эрдоган.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

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A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
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