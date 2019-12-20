В России отреагировали на желание Эрдогана войти в Ливию

Возможное введение турецких войск в Ливию беспокоит Россию. Об этом сообщает источник в российском МИД, передает «Интерфакс».

По мнению дипломата, действия Анкары могут вызвать недовольство соседних стран и нарушат уже принятые решения по вопросу. «Пока не урегулирован конфликт, военное внешнее вмешательство может привести только к осложнению обстановки», — добавил он.

Ранее президент Турции сообщил, что Анкара готова оказать военную помощь правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. «Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье», — заявил Эрдоган.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

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