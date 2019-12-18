Россия прокомментировала санкции США из-за ЧВК в Ливии

Санкции, готовящиеся США из-за предполагаемого военного вмешательства России в Ливии, — агрессивный и нелогичный шаг американской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Так она прокомментировала новости о разрабатываемом в Вашингтоне новом пакете санкций против России, которые, по ее словам, «вызывают большое недоумение». Дипломат предположила, что Москву планируют обвинить в военной интервенции, из-за которой нестабильна обстановка в Ливии.

«Подобные агрессивные шаги, они же бездоказательные, они же алогичные, давно вошли в практику официальных представителей США», — заключила она.

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5 ноября газета The New York Times написала, что участники вооруженных конфликтов в Ливии и в Донбассе получали схожие ранения от винтовок «российских наемников». В статье говорилось, что всего за полтора месяца в Ливию приехали не менее 200 бойцов из России, включая снайперов. В МИД РФ эти сообщения назвали «небылицами».

В сентябре сообщалось, что ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыла в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

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